Mit Mörder in Kuschelzelle: Wienerin wird Mutter

"Acht Mal im Jahr", erzählt die Büroangestellte, "dürfen mein Mann und ich in eine Kuschelzelle." Und bei einem "Liebestreffen" vor sechs Wochen sei es passiert: "Ich wurde schwanger. Unser großer Wunsch nach einem Baby hat sich also endlich erfüllt." Dass es vielleicht ohne Vater aufwachsen muss, daran will die 37- Jährige nicht glauben: "Weil mein Schatz zu Unrecht im Gefängnis sitzt."

Eine Kuschelzelle in der Justizanstalt Stein. Foto: Gregor Semrad

Mord an Obdachlosen

2009 wurde Jürgen G. - damals war er 24 und sein Nachname noch K. - wegen des Mordes an einem Obdachlosen zu lebenslanger Haft verurteilt und von Psychiatern für geistig abnorm erklärt. "Ich weiß, dass mein Mann die Tat nicht begangen hat", sagt Nicole G., und dass er "ein guter Mensch ist". Deshalb will die Frau nun mithilfe des Linzer Anwalts Andreas Mauhart die Wiederaufnahme seines Verfahrens erwirken: "Es haben sich bei mir Zeugen gemeldet, die ihn entlasten."

Und wenn es zu keinem neuen Prozess kommt? "Dann werde ich weiter für Jürgen kämpfen und ihn oft mit unserem Kind im Gefängnis besuchen."

Martina Prewein, Kronen Zeitung