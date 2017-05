Mit Kutsche durchgegangen - Pferd landet in Teich

Bei einer Ausfahrt mit der Kutsche haben zwei Fjord- Pferde bei Ferlach in Kärnten gescheut und sind durchgegangen. Das Gefährt blieb in einer Hecke hängen, während die zwei Tiere sich losrissen und weitergaloppierten. Eines der Pferde stürzte dann noch in einen privaten Teich. Die deutsche Urlauberin und ihr Sohn wurden im UKH Klagenfurt versorgt.