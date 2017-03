Mit Fernglas sichtbar: Komet rast an Erde vorbei

Ab sofort könnte sich für Astronomie- Interessierte ein Blick in den Nachthimmel lohnen. Der Grund: Der Komet "TGK" schaut mal wieder bei uns vorbei. "41P/Tuttle- Giacobini- Kresak kommt der Erde näher als andere Kometen", sagt der Vorsitzende der deutschen Vereinigung der Sternfreunde (VdS) in Heppenheim, Otto Guthier. "Bei Dunkelheit ist er mit dem Fernglas in den nächsten Tagen gut zu sehen. Er sieht aus wie eine kleine Wolke, die diffus leuchtet."