Mit Auto überschlagen: Lenker (23) schwer verletzt

Der Unfall passierte gegen 4 Uhr. Der Mann fuhr auf der Überholspur am Lerchenfelder Gürtel Richtung Alsergrund. Dabei war er nach Zeugenangaben mit rund 80 km/h unterwegs. Lenker, die vom Unfallfahrer überholt wurden, verständigten die Polizei.

An der Kreuzung mit der Neustiftgasse verlor der 23- Jährige die Kontrolle über seinen Smart Micro. Der Pkw überschlug sich, wurde nach rechts geschleudert, prallte gegen einen Masten und kam schließlich am Gehsteig gegenüber auf der Fahrerseite zu liegen, berichtete die Polizei am Freitag.

Der junge Mann erlitt unter anderem ein Schädelhirntrauma. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Erste Erhebungen der Polizei ergaben, dass der 23- Jährige keine gültige Lenkberechtigung besitzt. Der Pkw ist auf seinen Vater zugelassen.