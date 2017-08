Mit Auto in Holzstoß gekracht: 17- Jähriger tot

Drama in Oberösterreich: Ein 17- Jähriger, der bei einem Verkehrsunfall Montagabend in in Waizenkirchen im Bezirk Grieskirchen schwer verletzt worden war, ist am Mittwoch im Spital gestorben. Am Steuer des Unglücksfahrzeugs saß sein gleichaltriger Freund. Der Wagen kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und krachte gegen ein Stoß aus Baumstämmen.