Missbrauchte Inderin schneidet Prediger Penis ab

Der selbsternannte Prediger war immer wieder in das Haus der Familie gekommen, um Gebetszeremonien für den gelähmten Vater durchzuführen, so die Polizei. Als er am Freitagabend erneut versuchte, sie zu vergewaltigen, habe ihm die junge Frau mit einem Messer sein Geschlechtsteil größtenteils abgetrennt.

Penis konnte nicht wieder angenäht werden

Sie habe sich daraufhin ihr Handy geschnappt, sei aus dem Haus gelaufen und habe die Polizei alarmiert, berichtete der "Indian Express". Im Krankenhaus versuchten Ärzte vergeblich, den Penis wieder anzunähen.

Die Polizei ermittelt gegen den 54- jährigen Prediger, der gegenüber den Beamten sagte, er habe sich selbst kastriert, weil das Organ "für ihn nutzlos" sei. Der Zeitung zufolge wurde er bereits wegen Vergewaltigung und Kindesmissbrauchs angeklagt.

Foto: AFP (Symbolbild)

Chief Minister des Bundesstaates lobte den Mut der Frau

Frauenrechtlerinnen und Politiker lobten den Mut der jungen Frau. Sie wird auch nicht angeklagt, wie Pinarayi Vijayan, der Chief Minister des Bundesstaats Kerala, sagte. Er lobte die Tat der 23- Jährigen als mutig.

Man wolle nun die genauen Hintergründe klären - etwa ob die Vergewaltigungen mit dem Einverständnis der Mutter der 23- Jährigen erfolgt seien und ob es, falls dies der Fall gewesen ist, dafür eine Bezahlung gegeben habe. Die 23- Jährige, deren Mut er hervorhob, werde weiterhin unterstützt.

Immer wieder wegen Übergriffen gegen Frauen in Schlagzeilen

Seit 2012 eine junge Frau nach einer Massenvergewaltigung in Neu- Delhi starb , ist Indien immer wieder wegen Übergriffen gegen Frauen in den Schlagzeilen.

