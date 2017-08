Missbrauch des Stiefsohns vertraglich festgehalten

Wegen jahrelangen sexuellen Missbrauchs an seinem minderjährigen Stiefsohn ist ein Wiener Familienvater am Donnerstag am Landesgericht für Strafsachen verurteilt worden. Laut Anklage kam es zum ersten Übergriff, als der Bub 15 Jahre alt war. Bis zu seinem 18. Lebensjahr ließ der Bursch regelmäßig geschlechtliche Handlungen über sich ergehen. Seine Mutter dürfte über Jahre hinweg weggesehen haben. Besonders bestürzend: Der Missbrauch war zwischen dem Mann und dem Buben vertraglich geregelt.