"Mir ist jeder Asylwerber, der ausreist, recht"

Innenminister Wolfgang Sobotka bleibt bei seiner Forderung, dass für abgelehnte Asylwerber Ausreisezentren etabliert werden. Wer dort untergebracht wird, soll dann auch Gebietsbeschränkungen unterliegen. Bei weiter verweigerter Ausreise könnte man sogar in diesen Zentren festgehalten werden. Grundsätzlich hielt der ÖVP- Politiker am Donnerstag fest: "Mir ist jeder, der hier das Asylverfahren stellt, aber einfach im Verfahren draufkommt, er möchte nicht in Österreich bleiben und damit wieder in ein anderes Land geht, recht."