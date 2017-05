Ministerin Rendi- Wagner als Lebensretterin

700 geladene Gäste aus Politik, Kultur und Wirtschaft fanden sich am Donnerstag im Atelierhaus der Akademie der bildenden Künste in der Lehargasse im sechsten Wiener Gemeindebezirk ein. Freudiger Anlass: der 69. Unabhängigkeitstag Israels, organisiert von der Botschaft des Landes in der Bundeshauptstadt.

Unter den Festrednern war auch die neue Gesundheitsministerin Pamela Rendi- Wagner. "Frau Minister Rendi- Wagner hat bei dem Empfang eine bewegende Rede gehalten", so eine Sprecherin der israelischen Botschaft.

Rendi-Wagner hielt bei dem Empfang eine Rede. Foto: "Krone"

Ministerin zögerte keine Sekunde

Die SPÖ- Politikerin ist eine gelernte Ärztin (Fachgebiet: Tropenmedizin) - und diese Tatsache dürfte einem Gast womöglich das Leben gerettet haben. Denn als eine Frau einen Kollaps erlitt, zögerte die Bundesministerin keine Sekunde, sondern leistete sofort Erste Hilfe.

Bei der Veranstaltung kehrte nur kurz Unruhe ein, dann ging alles gemäß dem Festprotokoll weiter.

Kronen Zeitung