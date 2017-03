Mindestens 24 Tote bei Busunglück in Nepal

Der Bus war, rund 600 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Kathmandu, auf einer engen und kurvigen Straße von Khalanga nach Khara unterwegs. An der Unglücksstelle in einer abgelegenen Region suchen Retter weiter nach Vermissten. Demnach war der Bus mit 50 Passagieren stark überfüllt. Zudem sei das Fahrzeug in einem schlechten Zustand gewesen.

Schwere Verkehrsunfälle sind in Nepal keine Seltenheit. Der schlechte Zustand von Straßen und Fahrzeugen sowie ein riskanter Fahrstil sind häufige Unfallursachen. Insgesamt sterben auf Straßen des Landes mit seinen gut 26 Millionen Einwohnern nach Angaben der Polizei jedes Jahr mehr als 2000 Menschen.