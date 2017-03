Millionendarlehen: Harte Kritik an Hammerschmid

"Steuermillionen kassiert - und ab in den Konkurs" , titelte die "Krone" vor 14 Tagen den Bericht über die Vergabe von hohen Darlehenssummen aus der Förderbank aws an Start- up- Firmen. Ein interne Prüfung hatte aufgedeckt, dass besonders häufig neu gegründete Pharmaunternehmen nur wenige Wochen nach Erhalt hoher Darlehenssummen schon wieder pleite waren. Und: Sonja Hammerschmid, die damalige Prokuristin und Abteilungsleiterin der aws, hatte dem Prüfer die Herausgabe von sechs Firmenakten verweigert.

So zeichnete Hammerschmid der "Krone" die kritisierte Firmen- Konstruktion auf:

Revision kritisiert die Bildungsministerin hart

Die jetzige Bildungsministerin ließ dazu feststellen, dass dieser Prüfbericht "nur von einem Trainee" verfasst war und auch "keine wissenschaftliche Arbeit" gewesen sei. Ein Sprecher des aws sagte dazu: "Die interne Revision ist eingeschaltet worden und hat nichts gefunden, was nicht den Richtlinien entsprach." Dieser Revisionsbericht sei aber "leider nicht einsehbar".

Genau dieser Prüfbericht landete nun aber ebenfalls bei der "Krone" - und darin findet sich sehr wohl einiges, was die Ministerin belastet:

Bereits auf der Seite 2 wird kritisiert, dass Hammerschmid den Projektbetreuer L. vom Vergabeverfahren für die Firma Orphanetics abgezogen hat, nachdem dieser Mitarbeiter gegen eine Darlehensvergabe entschieden hätte.

Foto: Kronen Zeitung

150.000 Euro hätten nicht ausbezahlt werden dürfen

Auf Seite 7 wird dann zum Darlehensfall der Firma Orphanetics festgestellt: "Die interne Revision stellt im Gegensatz zu HAM (Anm.: Hammerschmid) fest, dass die 3. Meilensteinzahlung von 150.000 Euro nicht mehr zur Auszahlung hätte kommen dürfen."

10,5 Millionen Euro und eine Frage zur Unvereinbarkeit

Und auf Seite 9 des Prüfberichts wird der Vorwurf des Nepotismus formuliert: Eine enge Mitarbeiterin von Hammerschmid soll die Darlehenszahlungen an die Firma Orphanetics mitentschieden haben, obwohl deren Ehemann ebenfalls ein Pharma- Forschungsunternehmen führte. An diesem war wiederum der Mutterkonzern der Firma Orphanetics zu 80 Prozent beteiligt, die Fördermittel von insgesamt 10,5 Millionen Euro Steuergeld erhalten hat.

"Bei diesem Bericht der Revision fehlt meine Stellungnahme", kontert die Bildungsministerin. Zu ihrer Zeit als Abteilungsleiterin der aws sei alles korrekt abgelaufen: "Da gab's auch kein Naheverhältnis meiner Mitarbeiterin bei der Darlehensvergabe. Das ist absolut falsch." Und Hammerschmid betont: "Natürlich ist dieser Bericht nicht schön. Aber man muss alles im Kontext sehen: Nur 24 Prozent der geförderten Firmen mussten Konkurs anmelden. Das war eine gute Quote, der volkswirtschaftliche Nutzen war groß."

Bildungsministerin Sonja Hammerschmid Foto: APA/Herbert Neubauer

Sachverhalt geht an den Korruptionsstaatsanwalt

Die interne Revision der Förderbank wird nach den Recherchen der Investigativjournalisten von "Fass ohne Boden" und der "Krone" nun nochmals ihren eigenen Bericht prüfen, was etwas seltsam erscheint. Auch die Korruptionsstaatsanwaltschaft hat alle Unterlagen erhalten.

PS: Der interne Tätigkeitbericht aus der aws wurde den Investigativjournalisten der Digital- Zeitung "Fass ohne Boden" zugespielt. krone.at wird in Zukunft noch öfter sehr gerne mit diesen Kollegen bei der Recherche zusammenarbeiten.