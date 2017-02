Millers Abschied "zu mehr als 90 Prozent sicher"

"Ich werde bald 40 Jahre alt. Ich habe alles erlebt im Skifahren. Ich glaube, es macht wenig Sinn für mich, noch einmal zurückzukehren. Jetzt ist das Business für mich meine neue Challenge. Und das Skifahren bringt mir auch geschäftlich nichts mehr." Miller war auf der Ispo als Teilhaber einer Bekleidungsfirma.

Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Vor gut zwei Wochen hatte der Olympiasieger und vierfache Weltmeister in Kitzbühel auf die Frage, ob er sich vorgenommen habe, wieder Rennen zu fahren, geantwortet: "Das ist ein Ziel. Aber das muss sich mit einer Million anderer Ziele vereinbaren lassen." Als TV- Experte für den US- Sender NBC wird Miller bei der Alpinski- WM in St. Moritz dabei sein.