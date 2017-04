Militärmusik begeistert mit "Minister- Marsch"

Unter der Leitung von Militärkapellmeister Oberst Ernst Herzog wurde am Mittwoch zum ersten Mal der "Minister- Marsch" aufgeführt - "als Dank für den Einsatz des Ministers", wie betont wurde. Hans Peter Doskozil war zur Uraufführung in die Mozartstadt gekommen und zeigte sich bewegt. Der Verteidigungsminister hatte sich zuletzt für den Erhalt der noch verbleibenden Militärmusiken eingesetzt, nachdem sein Vorgänger den Sparstift angesetzt hatte.

Foto: APA/Barbara Gindl

Zudem hatte Doskozil die Anschaffung besserer Ausrüstung sowie einer modifizierten Version des StG 77 für Berufssoldaten in die Wege geleitet. In der Flugfeld- Kaserne in Wiener Neustadt werden zudem rund sieben Millionen Euro in ein neues Gebäude für das Jagdkommando investiert.

Doskozil verfügte Erhalt der Militärmusik

Die österreichische Militärmusik war in den vergangenen Jahren immer wieder Ziel von Sparplänen gewesen. 2016 verfügte Doskozil die Wiederaufstellung der Militärmusiken in voller Stärke. Insgesamt sind derzeit 428 Musikerinnen und Musiker in den Musikkapellen aktiv.