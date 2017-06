Militärmaschine abgestürzt: Über 100 Tote

Vor der Küste des südasiatischen Landes Myanmar ist eine Militärmaschine mit über 100 Menschen an Bord abgestürzt. Rund 218 Kilometer von der Hafenstadt Dawei entfernt seien in der Andamanensee Flugzeugteile entdeckt worden, sagte ein Armeevertreter am Mittwoch. Es gebe keine Überlebenden.