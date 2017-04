Mikl- Leitner von Van der Bellen angelobt

M ikl-

Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Leitner erschien mit ihrer Familie in der Hofburg. Ebenfalls anwesend warChef Reinhold Mitterlehner.

Van der Bellen gratulierte herzlich und wünschte der Landeshauptfrau "alles Gute für eine nicht ganz einfache, verantwortungsvolle Aufgabe". Mikl- Leitner bekräftigte ihre Bestellung mit Handschlag und der Formel "Ich gelobe" sowie mit ihrer Unterschrift. "Ihnen auch alles Gute", erwiderte sie zudem die Glückwünsche. Es folgte ein Foto mit Van der Bellen und Mitterlehner, ehe Mikl- Leitner dem Staatsoberhaupt ihre Familie vorstellte. Danach ging es für einige Minuten ins Büro Van der Bellens.

"Großer Tag nicht nur für mich"

Es handle sich um einen "großen Tag nicht nur für mich, sondern auch für die ganze Familie", sagte die Landeshauptfrau. Van der Bellen habe sie alles Gute gewünscht, weil Bundespräsident zu sein "auch eine große Aufgabe und Herausforderung" sei. Mikl- Leitner betonte zudem, dass sie ein "Miteinander mit allen Parteien" wolle, "um viel für Niederösterreich zu erreichen". Dazu gehöre, dass ein Demokratiepaket geschnürt, in den kommenden Wochen verhandelt und beschlossen werden soll.

Beim Verlassen der Präsidentschaftskanzlei wurde die Landeshauptfrau von der Stadtkapelle Klosterneuburg mit einem Ständchen empfangen. Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (ÖVP) war ebenfalls gekommen. Am Abend lud die Neo- Landeshauptfrau zu einem Empfang ins Palais Niederösterreich in der Wiener City. Am Dienstag findet in St. Pölten die erste Regierungssitzung unter dem Vorsitz Mikl- Leitners statt.