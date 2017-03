Mikl- Leitner mit 98,5% zur ÖVP- Landeschefin gekürt

Neue Herausforderungen würden neue Antworten brauchen, die man gemeinsam erarbeiten werde. Mit diesen Worten kündigte die vor einem knappen Jahr in die Landespolitik zurückgekehrte vormalige Innenministerin einen Programmprozess an. In ihrer Rede bezeichnete Mikl- Leitner die niederösterreichsiche Volkspartei als "natürliche Heimat für die breite Mitte", Partei für die Fleißigen und gestaltende Kraft im Land.

Foto: APA/HANS PUNZ

"Das Sozialsystem muss für die Schwächsten da sein, nicht für die Frechsten", forderte Mikl- Leitner eine "neue Gerechtigkeit, die die arbeitenden Menschen entlastet und die den Schwachen hilft und diejenigen sanktioniert, die das System nur ausnützen". Sie erinnerte u. a. an die Reform der Mindestsicherung im Bundesland, der andere Länder gefolgt seien. Sie trat weiters dafür ein, dass sich die Politik mit ernsten Problemen - etwa der Überregulierung - beschäftigen sollte statt mit Fragen wie Binnen- I, Heldenplatz- Namen, Ampelpärchen oder Allergenkennzeichnung in der Gastronomie.

Mikl- Leitner baut auf "bestes Niederösterreich, das es je gab"

Die Arbeit in den vergangenen Jahrzehnten hätte keiner besser machen können als Erwin Pröll. So wie er vor 25 Jahren neue Perspektiven aufgezeigt habe, befinden wir uns "heute in einer Zeit, in der wir uns zu neuen Wegen aufmachen müssen". Man könne dabei "auf das beste Niederösterreich bauen, dass es je gab", erklärte die Nachfolgerin des Langzeit- Landesvorsitzenden, der seit Freitag Ehrenobmann ist. Die niederösterreichsiche Volkspartei sei ein Bund von der Landesregierung bis zu allen Bezirken und Gemeinden, verwies die 53- Jährige auf ihren langjährigen Wegbegleiter Stephan Pernkopf als künftigem Landeshauptfrau- Stellvertreter und die Landesratsriege Petra Bohuslav (Wirtschaft und Tourismus), Karl Wilfing (u. a. Verkehr), Barbara Schwarz (Familien) sowie Neuzugang Ludwig Schleritzko, künftig zuständig für Finanzen.

Erwin Pröll und Johanna Mikl-Leitner Foto: APA/HANS PUNZ

Dickes Lob von Mitterlehner

Vizekanzler und ÖVP- Chef Reinhold Mitterlehner hob Mikl- Leitners Mut - auch bei Gegenwind - hervor. Sie sei als Innenministerin viel kritisiert worden wegen der Schließung der Balkanroute, "heute ist das gelebte Solidarität". Der ÖVP- Chef nannte "unendlichen Fleiß, Vision und Teamorientierung" als Eigenschaften der designierten ersten Landeshauptfrau des Bundeslandes. Niederösterreich beschrieb er als "Chancenregion im 21. Jahrhundert, die begriffen hat, dass Wissenschaft und Technologie Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft sind". Pröll habe "wirklich Großartiges" erreicht.

Kurz: "Sie ist unfassbar fleißig"

Außenminister Sebastian Kurz meinte in einer Interviewrunde, er habe Mikl- Leitner kennen- und schätzen gelernt "als eine, die unfassbar fleißig ist" und eine ungeheure Energie besitze. Sie "steht wie ein Bollwerk, unabhängig davon, wie stark der Gegenwind gerade ist", meinte Kurz, das habe sie als Innenministerin bei der Schließung der Balkanroute bewiesen. Der Außenminister blickte in seinem Statement zurück auf seine Zeit als Staatssekretär und dankte Mikl- Leitner für ihre Unterstützung.