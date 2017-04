Mikl- Leitner: Kurz ist "sehr viel" zuzutrauen

Die neue niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl- Leitner (ÖVP) ist dagegen, dass eine vorgezogene Nationalratswahl im Frühjahr 2018 stattfindet. Dann wird nämlich in ihrem Bundesland gewählt, ein Zusammenfallen der Termine wäre "nicht ideal", erklärte sie am Sonntag in der ORF- "Pressestunde". Mikl- Leitner ließ sich zwar keine Präferenz für den nächsten ÖVP- Spitzenkandidaten entlocken - dem immer wieder ins Spiel gebrachten Außenminister Sebastian Kurz wäre aber "sehr viel" zuzutrauen, meinte sie.