Mikl- Leitner beerbt Pröll: Führungswechsel in NÖ

Seit 1992 hatte Landeshauptmann Erwin Pröll den Vorsitz über die Volkspartei Niederösterreich inne und wurde zuletzt mit 98 Prozent in dieser Funktion bestätigt. Diese Ära geht nun im Rahmen eines zweitägigen Landesparteitages in St. Pölten zu Ende. Am Samstag stellt sich seine designierte Nachfolgerin Johanna Mikl- Leitner der Wahl der Delegierten, am Freitag stand der scheidende Pröll im Mittelpunkt .