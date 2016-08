Mike Büskens: "Das war ein Griff in die Toilette!"

"Es stimmt uns natürlich zufrieden, dass wir in der Gruppenphase stehen, aber so, wie das Spiel verlaufen ist, kann uns das nicht glücklich stimmen", meinte Büskens unmittelbar nach Schlusspfiff. Er verglich den Auftritt seiner Spieler mit jenen von Kindern: "Denen kann man noch so oft sagen, dass sie auf die Herdplatte nicht greifen sollen, weil sie heiß ist. Sie glauben es nicht, bis sie wirklich hingreifen. Und wir haben heute sprichwörtlich auf die Herdplatte gegriffen."

Tagesordnung?

Das 4:0 aus dem Hinspiel sei in den Köpfen seiner Spieler zu sehr verankert, die Spieler sich teilweise zu sicher gewesen. "Das war ein Griff in die Toilette", nannte Büskens die Dinge beim Namen. Wie lange es - mit Blickrichtung auf das Salzburg- Spiel am Sonntag - dauere, bis er zur Tagesordnung übergeht? "Der Tag geht ja gottlob nicht mehr allzu lange", meinte Büskens gegen 23 Uhr.