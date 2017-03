Mikaela Shiffrin holt sich kleine Kristallkugel!

Die US- Amerikanerin Mikaela Shiffrin hat im alpinen Ski- Weltcup ihre vierte kleine Kugel für den Gewinn der Slalom- Spezialwertung sicher! Die Slowakin Veronika Velez- Zuzulova als einzig verbliebene Konkurrentin der Weltmeisterin und Olympiasiegerin schied am Samstag beim Torlauf in Squaw Valley im ersten Durchgang aus. Die in der Wertung führende Shiffrin kann damit nicht mehr abgefangen werden.