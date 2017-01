Mieter (55) nach Gasexplosion in Wien festgenommen

G

Mädchen von Mauerteilen am Kopf getroffen

Der Hausverwalter kam dabei ums Leben. Der laut Polizeisprecher Paul Eidenbergerjährige Gerichtsvollzieher wurde ebenso schwer verletzt wie derjährige Schlosser, der das Appartement geöffnet hatte.

In einer Nachbarwohnung wurde ein erst 13 Tage altes Mädchen von herabfallenden Mauerteilen am Kopf getroffen und schwer - aber nicht lebensgefährlich - verletzt. Auch ein Baby soll schwere Verletzungen davongetragen haben. Die 53- jährige Frau des Hausverwalters war ebenfalls vor der Wohnung anwesend und wurde - so wie acht weitere Menschen - leicht verletzt.

Seit einem Jahr keine Miete gezahlt

Der 55- Jährige war seit 1983 in dem Haus gemeldet. Den Behörden ist er bisher nicht aufgefallen. Er dürfte seit einem Jahr keine Miete mehr gezahlt haben und sollte deshalb delogiert werden. Am Haus sowie an benachbarten Gebäuden entstanden schwere Sachschäden. Betroffen waren ein Café, eine Apotheke, ein Tattoostudio, ein Lkw und drei Pkw.

Die Bewohner des betroffenen Hauses und eines Nachbargebäudes, die evakuiert worden waren, konnten laut Feuerwehr nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Strom und Gas waren abgesperrt, dazu waren Stützarbeiten notwendig, außerdem waren zahlreiche Fensterscheiben geborsten.