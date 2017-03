Mick Schumacher schwärmt über seinen Vater Michael

Michael selbst ist aus der Öffentlichkeit seit seinem schweren Skiunfall Ende 2013 verschwunden. Wie es dem zweifachen Familienvater geht, ist nach wie vor unklar. Auch Mick äußerte sich nicht darüber. Der Deutsche hatte sich beim Skifahren ein schweres Schädel- Hirn- Trauma zugezogen und war deshalb monatelang im künstlichen Koma gelegen. Nach seinem langen Krankenhaus- Aufenthalt wurde er in sein Haus in seiner Schweizer Wahlheimat am Genfer See verlegt.

Ziel: Formel- 1- Weltmeister

Nach den tragischen Ereignissen spricht nun erstmals sein Sohnemann in der Öffentlichkeit über "sein großes Vorbild": "Mein Vater ist mein Idol, er ist der Beste. Mein Ziel ist es, Formel- 1-Weltmeister zu werden", eifert er seinen höchsterfolgreichen Vater nach. "Wann es soweit ist, werden wir sehen", so der selbstbewusste Mick gegenüber "RTL".

"Möchte viel lernen"

In der Formel 4 wurde Mick in der vergangenen Saison in der Gesamtwertung Zweiter. Starten wird er 2017 für den italienischen Rennstall Prema. In der Formel 3 fuhr einst auch Michael, ehe er mit sieben WM- Titeln der erfolgreichste Fahrer der Formel 1 wurde. "Ich möchte mich als Fahrer weiterentwickeln und viel lernen", so Mick vor dem Formel- 3-Saisonstart.