Michi Hayböck Fünfter in Zakopane - Stoch siegt

Kamil Stoch avanciert im Skisprung- Weltcup der Herren zum Dauerbrenner: Der 29- jährige Lokalmatador feierte am Sonntag in Zakopane seinen vierten Erfolg in Serie und baute die Gesamtführung auf 130 Punkte aus. Michael Hayböck musste in einer knappen Entscheidung seinen dritten Halbzeitrang abtreten und landete an der fünften Stelle.