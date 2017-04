Das passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys:

10:39 Uhr: +RADSPORT+

Ex- Giro- Sieger Michele Scarponi starb bei Unfall im Training

Der italienische Radprofi Michele Scarponi, der Sieger des Giro d'Italia 2011, ist am Samstag bei einem Trainingsunfall in Filottrano nahe der Adria- Stadt Ancona tödlich verunglückt. Der 37- Jährige war nach dem Zusammenprall mit einem LKW auf der Stelle tot. Der Präsident von Italiens Radsportverband, Renato Di Rocco, bestätigte den Tod Scarponis.

Foto: AFP

Der Astana- Fahrer hatte am vergangenen Montag die erste Etappe der Tour of the Alps bei der Innsbrucker Hungerburg gewonnen und das Rennen am Freitag in Trento als Gesamt- Vierter beendet. Scarponi wollte ab 5. Mai den Giro d'Italia als Chef seines Rennstalls bestreiten, bei dem er drei Etappen gewonnen hat. Im wichtigsten Rennen seines Heimatlandes war er 2011 nach der Disqualifikation von Alberto Contador (ESP) auf den ersten Gesamtrang vorgerückt.

Scarponi, der seit 2002 Radprofi war und sich als starker Bergfahrer einen Namen gemacht hatte, hinterlässt seine Frau und Zwillinge.

9:31 Uhr: +EISHOCKEY+

Washington ging im NHL- Play- off in Führung

Den Washington Capitals fehlt im Play- off der NHL nur noch ein Sieg zum Aufstieg in das Conference- Halbfinale. Das beste Team des Grunddurchgangs besiegte am Freitag die Toronto Maple Leafs mit 2:1 nach Verlängerung und führt in der "best of seven"- Serie mit 3:2. Justin Williams entschied nach 64 Sekunden der Overtime die Partie, womit die Capitals am Sonntag in Toronto den Einzug in die zweite Runde fixieren können. Die Boston Bruins verhinderten mit einem 3:2- Auswärtssieg nach zweiter Verlängerung bei den Ottawa Senators das Play- off- Aus. Die Senators liegen in der Serie aber noch mit 3:2 voran.

07:56 Uhr: +EISHOCKEY+

Verletzter Verteidiger Pallestrang fällt für WM aus

Das österreichische Eishockey- Team muss bei der B- WM in Kiew auf Verteidiger Alexander Pallestrang verzichten. Der Spieler von Red Bull Salzburg wird wegen einer Verletzung die Heimreise antreten. Nach dem Training am Samstagvormittag wird entschieden, welcher weitere Spieler nicht bei der WM dabei sein wird und der Kader damit auf 23 Mann reduziert.

22:28 Uhr: +EISHOCKEY+

Österreichs U18- Team verpasst Aufstieg in B- WM! Österreichs U18- Team hat bei der Eishockey- C-WM in Bled den Aufstieg nicht geschafft. Die ÖEHV- Mannschaft feierte zwar am Freitag zum Abschluss mit dem 3:2 nach Verlängerung gegen Japan im fünften Match den vierten Sieg, Gastgeber Slowenien (12 Punkte) behielt aber dank eines 4:3 gegen die Ukraine den ersten Platz vor Österreich (10) und Japan (8). Julian Pusnik (30./PP) und Marco Rossi (59., 63.) trafen für das ÖEHV- Team.

22:24 Uhr: +EISHOCKEY+

ÖEHV- Frauen verpassen Aufstieg

Foto: GEPA

Das österreichische Eishockey- Frauenteam hat bei der Heim- WM in Graz den Aufstieg verpasst, zum Abschluss gab es am Freitagabend einen 6:1- Erfolg über Dänemark. Damit beendete die ÖEHV- Auswahl die WM der Division 1A hinter Aufsteiger Japan auf dem zweiten Rang.

20:08 Uhr: +SCHWIMMEN+

Pilhatsch verbessert eigenen Rekord über 50 m Rücken! Caroline Pilhatsch hat am Freitag zum Auftakt der ATUS- Graz- Trophy ihren nationalen Schwimm- Rekord über 50 m Rücken verbessert. Die bereits für die WM Ende Juli in Budapest qualifizierte Athletin des USC Graz steigerte ihre fast ein Jahr alte Bestmarke als Siegerin um 0,11 auf 28,40 Sekunden. Lisa Zaiser bestätigte bei ihrem Sieg über 200 m Kraul in 1:59,67 Minuten die OSV- WM- Norm.

Bernhard Reitshammer feierte Siege über 50 m Rücken und 200 m Rücken. Den Sprung ins derzeit fünfköpfige WM- Team des OSV schaffte der ASV- Linz- Schwimmer aber ebenso wie David Brandl vorerst nicht. Auf der längeren Distanz fehlte Reitshammer in 2:00,73 Minuten eine Sekunde zur OSV- WM- Norm. Brandl verfehlte das Limit als Sieger über 200 m Kraul in 1:50,78 Minuten um fast zwei Sekunden.

19:39 Uhr: +FUSSBALL+

Videobeweis in Italien soll ab nächster Saison kommen! In der italienischen Fußball- Serie- A soll schon in der kommenden Saison der Videobeweis eingeführt werden. Ab der ersten Runde werde man mit dem Video Assistant Referee starten und damit eine Saison früher als geplant, sagte der Präsident des italienischen Schiedsrichterverbandes (AIA), Marcello Nicchi, am Freitag laut der Nachrichtenagentur Ansa.

Man erwarte die Erlaubnis des für das Regelwerk zuständigen International Football Association Boards (IFAB). Im Cup- Finale zwischen Juventus Turin und Lazio Rom soll der Videobeweis noch nicht eingesetzt werden.

17:53 Uhr: +JUDO+

Unterwurzacher holt EM- Bronze

Foto: GEPA

Die Tirolerin Kathrin Unterwurzacher hat nach Silber im Vorjahr erneut EM- Edelmetall erobert. Die 24- Jährige sicherte sich am Freitag bei den Titelkämpfen in Warschau die Bronzemedaille der Klasse bis 63 Kilogramm. Unterwurzacher musste in die Hoffnungsrunde und erreichte dort mit zwei Siegen, zuletzt gegen die Deutsche Martyna Trajdos, ihr Medaillenziel.

Den Titel sicherte sich die Olympiasiegerin Tina Trstenjak aus Slowenien. Lukas Reiter vom JC Wimpassing verlor hingegen im ersten Kampf der Hoffnungsrunde gegen den Schweden Tommy Macias und wurde in der Kategorie bis 73 Kilogramm als Siebenter klassiert.

17:33 Uhr: +FUSSBALL+

Ex- Coach Weissenböck neuer Nachwuchsleiter bei Ried! Thomas Weissenböck wird ab kommender Saison als Sportlicher Leiter des gesamten Nachwuchses von Fußball- Bundesligist Ried fungieren. Der 45- Jährige hatte die Funktion des Nachwuchsleiters bereits von 2005 bis Ende 2007 inne gehabt. "Ich weiß, welche Aufgaben auf mich zukommen werden und auch um die Wichtigkeit dieser Position für den gesamten Verein", sagte Weissenböck in einer Kub- Aussendung.

Der Oberösterreicher, der die Nachfolge von Ex- Kicker Robert Ibertsberger antritt, ist dem Klub schon lange verbunden, zwischen Oktober 2007 und April 2008 hatte er auch als Proficoach der Innviertler gearbeitet. Zuletzt war er für das Amateurteam verantwortlich, das ab Sommer von Florian Königseder und Thomas Klochan gecoacht wird.

15:28 Uhr: +FUSSBALL+

Ex- FIFA- Funktionär Li lebenslang gesperrt! Der ehemalige FIFA- Funktionär Eduardo Li ist lebenslang gesperrt worden. Dies teilte der Fußball- Weltverband (FIFA) am Freitag mit. Der frühere Vorsitzende des costa- ricanischen Fußballverbandes hatte seine Beteiligung an einer Verschwörung und an Korruption im großen Stil gestanden.

Li hatte zugegeben, dass er sechsstellige Dollarsummen als Schmiergeld von Sportmarketing- Funktionären und anderen Personen angenommen habe. Er war Mitte Dezember 2015 von den Schweizer Behörden an die USA ausgeliefert worden.

12:55 Uhr: +FUSSBALL+

Sieben Tote bei Match- Übertragung in Nigeria! In Nigeria sind mindestens sieben Menschen beim Fußballschauen durch einen Stromschlag ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben vom Freitag stürzte ein Hochspannungskabel auf Fans, die in der Stadt Calabar im Süden des Landes auf einem im Freien aufgestellten Fernseher die Europa- League- Partie Manchester United gegen RSC Anderlecht verfolgten.

Bei dem Unglück am Donnerstagabend wurden zudem elf Menschen verletzt, einer von ihnen schwebe in Lebensgefahr, sagte Polizeisprecherin Irene Ugbo. Das Hochspannungskabel war herabgestürzt, nachdem ein Transformator explodiert war.

In Nigeria werden wegen einer seit Jahrzehnten herrschenden Energiekrise vor allem private Stromgeneratoren und Transformatoren genutzt. Das Stromnetz ist veraltet und schlecht gewartet. Im vergangenen Jahr starben in dem westafrikanischen Land mehr als hundert Menschen durch Stromschläge, dutzende weitere wurden verletzt.

12:20 Uhr: +VOLLEYBALL+

Tirol vor 10. Titel! Hypo Tirol fehlt noch ein Sieg für den zehnten Volleyball- Meistertitel der Klubgeschichte. Die Tiroler wollen im Finale der AVL gegen SK Posojilnica Aich/Dob gleich am Sonntag (20.20 Uhr) ihren ersten Machtball verwerten und ihren vierten Triumph in Serie finalisieren. Der Titelverteidiger reist mit einer 3:1- Führung in der "best of seven"- Serie nach Bleiburg, an den Stand soll der Favorit aber nicht denken. "Ich werde die höchste Konzentration bei meinen Spielern fördern und überhaupt nicht an den Titel denken", erklärte Tirols Cheftrainer Daniel Gavan. Der Fokus soll ganz auf diesem einen Spiel liegen, denn "Aich/Dob wird sicherlich alles daran setzen, noch einmal zurück zu schlagen".

12:20 Uhr: +GOLF+

Wiesberger an der Spitze! Golfprofi Bernd Wiesberger hat sich mit einer formidablen 65er- Runde an die Spitze des stark besetzten Millionen- Turniers von Shenzhen gesetzt. Allerdings wurde der Spielbetrieb der Europa- Tour- Veranstaltung in China am Freitag wegen Sturms abgebrochen. Etliche Asse wie der Vortagesführende Bubba Watson aus den USA waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertig.

9:02 Uhr: +EISHOCKEY+

Grabner und die NY Rangers im NHL- Play- off in Führung

Foto: 2017 Getty Images

Die New York Rangers mit dem Villacher Eishockey- Stürmer Michael Grabner sind in der ersten Play- off- Runde der National Hockey League (NHL) gegen die Montreal Canadiens in Führung gegangen. Die Rangers feierten am Donnerstag in Montreal einen 3:2- Sieg nach Verlängerung und liegen in der "best of seven"- Serie mit 3:2 voran. Am Samstag können sie im Madison Square Garden den Aufstieg fixieren.

8:50 Uhr: +BASKETBALL+

Pöltl schlittert mit Raptors in klare Niederlage

Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Die Toronto Raptors sind in der Nacht auf Freitag in eine 77:104- Pleite bei den Milwaukee Bucks geschlittert. Sie liegen damit in der "best of seven"- Serie der ersten Runde im NBA- Play- off 1:2 zurück. Im vierten Spiel am Samstag (21 Uhr), neuerlich in Wisconsin, stehen Jakob Pöltl und seine Teamkollegen somit bereits ein wenig unter Druck.

Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

23:55 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Hürdensprint- Olympiasiegerin Rollins für ein Jahr gesperrt! Hürdensprint- Olympiasiegerin Brianna Rollins ist von der US- Anti- Doping- Agentur für ein Jahr gesperrt worden. Die 25- jährige Afroamerikanerin habe laut Mitteilung vom Donnerstag im Vorjahr mehrfach Verstöße gegen die Meldepflicht ihres Aufenthaltsorts begangen und deshalb drei Dopingtests im Zeitraum von April bis September 2016 verpasst. Die Sperre gilt rückwirkend mit 19. Dezember 2016, womit Rollins die komplette WM- Saison versäumt.

22:13 Uhr: +HANDBALL+

Favoritensiege in den HLA- Viertelfinal- Auftaktspielen! Im Gegensatz zu Rekordmeister Bregenz, der am Vortag zu Hause gegen Schwaz 24:27 verloren hatte, haben sich am Donnerstag die Favoriten in den Viertelfinal- Auftaktspielen der Handball Liga Austria (HLA) durchgesetzt. Titelverteidiger Margareten tat sich beim 30:29- Zittersieg über Linz extrem schwer. Hard und Krems feierten dagegen klare Heimsiege gegen Ferlach (30:20) bzw. Westwien (35:27).

22:01 Uhr: +TURNEN+

Österreicherinnen bei EM nicht im Finale! Österreichs Damen- Trio Jasmin Mader, Marlies Männersdorfer und Bianca Frysak hat es am Donnerstag bei der Turn- EM in Cluj- Napoca nicht ins Mehrkampf- Finale geschafft. Die Tirolerin Mader wurde in der Qualifikation 34., sie verpasste das Finale der besten 24 und zwei Zehntel Punkte, ist aber für die Entscheidung am Freitag zweiter Ersatz (bereinigte Liste, maximal zwei pro Land startberechtigt). Die Vorarlbergerin Männersdorfer landete an der 48. Stelle und die Wienerin Frysak kam unter 106 Turnerinnen aus 35 Ländern auf Rang 57.

21:37 Uhr: +JUDO+

EM- Ergebnisse vom Donnerstag!

Männer:

Klasse bis 60 kg: 1. Robert Mischwidobadse (RUS) - 2. Janislaw Gertschew (BUL) - 3. Francisco Garrigos (ESP) und Orchan Safarov (AZE)

Klasse bis 66 kg: 1. Georgi Zantaraja (UKR) - 2. Adrian Gomboc (SLO) - 3. Matej Poliak (SVK) und Nijat Shikhalizada (AZE) - in Auftaktrunde out: Andreas Tiefgraber (AUT)

Frauen:

Klasse bis 48 kg: 1. Daria Bilodid (UKR) - 2. Irina Dolgowa (RUS) - 3. Eva Csernoviczki (HUN) und Monica Ungureanu (ROU)

Klasse bis 52 kg: 1. Majlinda Kelmendi (KOS) - 2. Alesja Kusnezowa (RUS) - 3. Evelyne Tschopp (SUI) und Joana Ramos (POR)

Klasse bis 57 kg: 1. Priscilla Gneto (FRA) - 2. Theresa Stoll (GER) - 3. Nora Gjakova (KOS) und Helene Recevaux (FRA)

19:05 Uhr: +FUSSBALL+

Tottenhams U23- Trainer Ehiogu kollabiert! Der U23- Coach des englischen Premier- League- Klubs Tottenham Hotspur, Ugo Ehiogu, ist am Donnerstag auf dem Trainingsgelände zusammengebrochen. "Ugo Ehiogu ist derzeit im Krankenhaus, nachdem er auf unserem Trainingsgelände zusammengebrochen ist", hieß es vonseiten der "Spurs". Der 44- jährige Ex- Teamspieler von England sei noch vor Ort medizinische erstversorgt worden, bevor er mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht wurde. Der ehemalige Innenverteidiger spielte während seiner aktiven Zeit unter anderem für Aston Villa und Middlesbrough in der Premier League.

Ugo Ehiogu im Middlesbrogh-Dress (2004) Foto: AFP

18:51 Uhr: +EISHOCKEY+

NHL- Klub Buffalo feuert General Manager und Trainer! Die Buffalo Sabres haben sowohl ihren General Manager Tim Murray als auch Coach Dan Bylsma gefeuert. Dieser Schritt kam nicht überraschend, nachdem der Ex- Klub von Österreichs Eishockey- Star Thomas Vanek zum bereits sechsten Mal in Serie die Play- offs der National Hockey League verpasst hatte.

18:22 Uhr: +RADSPORT+

Brite Thomas verteidigte Alps- Gesamtführung erfolgreich! Der britische Sky- Radprofi Geraint Thomas hat am Donnerstag auf der vierten Etappe der Tour of the Alps seine Gesamtführung erfolgreich verteidigt. Der Tagessieg ging nach 165,3 Kilometern von Bozen nach Cles an den Italiener Matteo Montaguti, der sich im Sprint gegen den Franzosen Thibaut Pinot durchsetzte. Pinot ist nun 13 Sekunden hinter Thomas Gesamtzweiter. Bester Österreicher war auf dem Teilstück mit den zwei Bergwertungen Mendelpass (1.363 m) und dem Brezer Joch (1.391 m) sowie insgesamt 3.459 Höhenmetern erneut Sebastian Schönberger vom Team Tirol Cycling, der als 64. 7:49 Minuten auf die 48- köpfige Spitzengruppe verlor. Auch in der Gesamtwertung ist der 22- jährige Oberösterreicher als 52. bester ÖRV- Profi.

17:51 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Ex- Hochsprung- Star Mason bei Motorrad- Unfall getötet! Ex- Hochsprung- Star Germaine Mason, der 2008 in Peking Olympia- Silber gewonnen hatte, ist bei einem Motorrad- Unfall auf Jamaika ums Leben gekommen. Laut Polizeiangaben verlor der 34- Jährige in den frühen Morgenstunden (Ortszeit) in der jamaikanischen Hauptstadt Kingston die Kontrolle über sein Motorrad. Mason, ein enger Freund von Jamaikas Fabelsprinter Usain Bolt, wurde in Kingston geboren, trat aber ab 2006 für Großbritannien an.

Foto: AP

17:25 Uhr: +TRIATHLON+

Kräftemessen zwischen Europa, USA und Rest der Welt ab 2018! Ab 2018 soll es mit dem "Collins Cup" ein Triathlon- Pendant zum Ryder Cup im Golf, dem traditionellen Team- Kräftemessen zwischen den Top- Profis aus Europa und den USA, geben. Im Triathlon wird es jedoch durch eine zusätzliche internationale Auswahl sogar zu einem Dreikampf kommen. Eine Mannschaft besteht aus je sechs Frauen und Männern. Die "Collins Cup"- Premiere soll im Juni 2018 stattfinden. Namensgeber des Kräftemessens der weltbesten Triathlon- Teams über eine Langdistanz ist der US- Amerikaner John Collins, der 1978 in Honolulu den ersten Ironman auf Hawaii lanciert hatte.

16:14 Uhr: +FUSSBALL+

Goalie Riegler verlängert bei SKN St. Pölten bis 2019! Bundesligist SKN St. Pölten hat den Vertrag von Einsergoalie Christoph Riegler bis 2019 verlängert. Das gaben die Niederösterreicher am Donnerstag bekannt. Der 25- Jährige schaffte aus dem Nachwuchs von St. Pölten den Sprung in die Kampfmannschaft.

Foto: GEPA

15:06 Uhr: +MARATHON+

London- Olympiasiegerin Gelana sagt für Hamburg ab! Die 32. Auflage des Hamburg- Marathons findet am Sonntag ohne Topfavoritin Tiki Gelana aus Äthiopien statt. Die Olympiasiegerin von London 2012, deren Bestzeit bei 2:18:58 Stunden liegt, ist verletzt.

Tiki Gelana Foto: AFP

14:06 Uhr: +FUSSBALL+

Wiener Derby ausverkauft! Das 321. Wiener Fußball- Derby zwischen Rapid und Austria geht am Sonntag (16.30 Uhr) erwartungsgemäß vor vollen Rängen und damit über 25.000 Zuschauern über die Bühne. Die Partie im Allianz Stadion ist seit Donnerstagnachmittag ausverkauft, gab der Rekordmeister bekannt.

13:52 Uhr: +GOLF+

Guter Auftakt von Wiesberger in Shenzhen! Golfprofi Bernd Wiesberger ist ein guter Auftakt ins Turnier der Europa- Tour in Shenzhen (China) gelungen. Der Burgenländer spielte am Donnerstag vor dem Abbruch wegen Dunkelheit auf 16 Löchern vier unter Par, womit er in den Top Ten rangierte. In Führung lag Bubba Watson mit sechs unter, der US- Star spielte wie seine fünf einen Schlag zurückliegenden Verfolger die 18 Löcher fertig.

13:36 Uhr: +JUDO+

Auftaktniederlage für Tiefgraber bei EM in Warschau! Andreas Tiefgraber hat bei den Judo- Europameisterschaften in Warschau in der Klasse bis 66 Kilogramm eine Auftaktniederlage bezogen. Der Russe Kamal Chan- Magomedow - Weltmeister 2014 und Europameister 2015 - setzte sich am Donnerstag gegen den 23- jährigen Österreicher mit einer Waza- ari- Wertung durch. Am Freitag sind für den ÖJV Kathrin Unterwurzacher und Magdalena Krssakova (beide bis 63 kg), Michaela Polleres (bis 70), sowie Lukas Reiter und Christopher Wagner (beide bis 73 kg) im Einsatz.

12:38 Uhr: +FUSSBALL+

Aigner verlängert Vertrag in Altach

Foto: GEPA

Stürmer- Routinier Hannes Aigner hat seinen auslaufenden Vertrag beim Bundesligisten SCR Altach um ein Jahr bis Sommer 2018 verlängert. Das gab der aktuelle Tabellenvierte am Donnerstag bekannt. Aigner spielt seit 2012 für die Vorarlberger, bisher gelangen ihm im Altach- Dress 70 Treffer.

"Hannes Aigner ist seit Jahren eine wichtige Stütze in unserer Mannschaft, der in jeder Saison seine Tore gemacht hat. Mit seiner Erfahrung ist er für die Entwicklung der jungen Spieler von großer Bedeutung", sagte Altachs Sport- Geschäftsführer Georg Zellhofer über den 36- Jährigen.

11:21 Uhr: +RADSPORT+

Preidler im erweiterten Giro- Kader von Sunweb

Radprofi Georg Preidler steht im erweiterten Aufgebot des Sunweb- Teams für den 100. Giro d'Italia (5. bis 28. Mai). Im Vorjahr hatte der Steirer bei der Italien- Rundfahrt den Sieg auf der Königsetappe als Dritter nur hauchdünn verpasst. Das derzeit noch 13 Mann umfassende Aufgebot der deutschen Mannschaft wird von den Niederländern Tom Dumoulin und Wilco Kelderman angeführt.

Bis Ende des Monats wird der Kader noch auf die neun Fixstarter reduziert. Mit Patrick Konrad (Bora) und Felix Großschartner (CCC) dürften zumindest noch zwei weitere Österreicher den Giro bestreiten.

10:51 Uhr: +BASKETBALL+

Golden State auch ohne Durant souverän

Die Golden State Warriors sind im Play- off der NBA auch ohne ihren Superstar Kevin Durant auf Kurs geblieben. Der Titelfavorit setzte sich am Mittwoch im zweiten Spiel der ersten Runde gegen die Portland Trail Blazers mit 110:81 durch. In der "best of seven"- Serie führen die Kalifornier 2:0.

Durant fehlte wegen einer Wadenblessur, die er sich im Auftaktspiel zugezogen hatte. Seine Kollegen Stephen Curry und Klay Thompson kamen auf 19 bzw. 16 Punkte. Entscheidend war aber die starke Defense der Warriors. Die beiden nächsten Spiele gehen am Samstag und Montag in Portland über die Bühne.

10:08 Uhr: +EISHOCKEY+

Anaheim Ducks als erstes NHL- Team im Viertelfinale

Die Anaheim Ducks sind als erstes Team ins Viertelfinale der National Hockey League (NHL) eingezogen. Der Stanley- Cup- Sieger von 2007 besiegte die Calgary Flames am Mittwoch auswärts 3:1 und entschied die "Best- of- Seven"- Serie auf schnellstem Wege 4:0 für sich. In der zweiten Runde treffen die Ducks auf den Sieger des Duells der Edmonton Oilers mit den San Jose Sharks (Stand: 2:2).

Ergebnisse NHL- Play- off vom Mittwoch - Achtelfinale (best of seven), Western Conference: Calgary Flames - Anaheim Ducks 1:3 (Endstand in der Serie: 0:4), St. Louis Blues - Minnesota Wild 0:2 ( Stand: 3:1). Eastern Conference: Toronto Maple Leafs - Washington Capitals 4:5 (2:2), Boston Bruins - Ottawa Senators 0:1 (1:3).

10:01 Uhr: +TURNEN+

Benda im EM- Mehrkampf auf Platz 34, Höck musste mit Fieber passen

Der Steirer Alexander Benda hat seinen ersten Turn- EM- Mehrkampf in Cluj- Napoca am Mittwoch auf Rang 34 abgeschlossen. Auf den Finaleinzug der besten 24 fehlten dem 20- Jährigen mit 76,332 Zählern 1,6 Punkte. Ringe- Spezialist Vinzenz Höck musste wegen Fiebers auf sein Antreten verzichten. Der Junioren- Europameister von 2014 hatte sich Hoffnungen auf einen Top- 16- Rang gemacht.

In seiner Abwesenheit gelang Matthias Schwabl mit Platz 21 am Reck (13,233) das beste österreichische Einzelergebnis, am Boden (13,433) landete er an der 36. Stelle. Michael Fussenegger (13,800) wurde an den Ringen 24. Xheni Dyrmishi (82./Pauschenpferd) und Dirk Kathan (91./Boden und 87./Pauschenpferd) landeten nach mehreren Fehlern nur im hinteren Teil des Feldes.

08:19 Uhr: +FOOTBALL+

Trump empfing New England Patriots im Weißen Haus

US- Präsident Donald Trump hat den Super- Bowl- Sieger New England Patriots in Washington empfangen. "Ihr habt als Team gespielt und als Team gewonnen", sagte der Präsident, als sich die Mannschaft hinter ihm auf dem Rasen vor dem Südportal des Weißen Hauses aufgereiht hatte.

Foto: AFP

"Die Patriots haben ikonische Sport- Momente für die USA geliefert", sagte Trump. "Dieses Spiel könnte man sich immer und immer wieder ansehen." Allerdings waren einige Spieler der Einladung nicht gefolgt, darunter auch Quarterback und Superstar Tom Brady. Mehrere Spieler hatten als Grund für ihr Fehlen die Politik Trumps angeführt. Brady, der als Freund des Präsidenten gilt, hatte persönliche Gründe genannt.

Teameigner Robert Kraft übergab im Garten des Weißen Hauses ein Trikot der Patriots an den Präsidenten, das auf dem Rücken dessen Namen und die Nummer 45 zeigte - Trump ist der 45. Präsident der Vereinigten Staaten. Außerdem erhielt er einen Helm.

Die Patriots hatten im Februar in Houston den 51. Super Bowl nach einem denkwürdigen Finale gegen die Atlanta Falcons für sich entschieden.