Michael Liendl rutscht mit 1860 München weiter ab

Der deutsche Traditionsklub 1860 München rutscht in der zweiten Liga immer weiter in Richtung der Abstiegsplätze ab. Die Bayern unterlagen am Freitag mit dem Österreicher Michael Liendl im Duell mit dem ebenfalls abstiegsbedrohten 1. FC Kaiserslautern 0:1. Die Gäste waren die bessere Mannschaft, könnten sich nach den Partien des Wochenendes aber auf dem Relegationsplatz 16 wiederfinden.