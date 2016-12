Michael Hayböck gewinnt die Engelberg- Quali!

Der Oberösterreicher Michael Hayböck hat in Engelberg die Qualifikation für den Skisprung- Weltcup- Bewerb am Samstag gewonnen. Der 25- Jährige segelte am Freitag auf der umgebauten Titlis- Schanze auf 140 Meter und behauptete sich klar vor Dawid Kubacki (POL/133,5) und Jewgenij Klimow (RUS/132).