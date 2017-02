Michael Häupl beschert die Demo- Debatte "Bauchweh"

Innenminister Wolfgang Sobotka will Demonstrationen etwa in Geschäftsstraßen tagelang verbieten. Gernot Blümel, Chef der Wiener ÖVP, plädiert für eigene Protestzonen außerhalb der City. Bei solchen Überlegungen bekommt Wiens Bürgermeister Michael Häupl "Bauchweh" - er will erst einmal mit der Polizei reden.