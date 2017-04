Michael Grabner beendet Grunddurchgang mit Assist

Im Play- off treffen die Rangers in der ersten Runde ab Mittwoch auf die Montreal Canadiens. In der entscheidenden Saisonphase nicht dabei sind Thomas Vanek und Michael Raffl. Vanek ging zum Abschluss für die Florida Panthers beim 2:0- Sieg in Washington leer aus.

Der Steirer kam in 68 Spielen für Detroit und Florida auf 48 Punkte (17 Tore/31 Assists). Der seit mehreren Wochen verletzte Raffl brachte es für die Philadelphia Flyers in 52 Partien auf 11 Zähler (8 Tore/3 Assists).

Punktebester Spieler des Grunddurchgangs war Jungstar Connor McDavid von den Edmonton Oilers. Der 20- jährige Kanadier glänzte mit 100 Zählern (30 Tore/70 Vorlagen). Bester Torschütze mit 44 Treffern war der kanadische Pittsburgh- Stürmer Sidney Crosby.