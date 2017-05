Miami: Polizeihund rettet drei Beamten das Leben

Zum Lebensretter ist ein Polizeihund in Palm Beach im US- Bundesstaat Florida geworden. Bei einer Verfolgungsjagd hatte ein flüchtiger Räuber auf drei Beamte geschossen. Dass die Polizisten unverletzt blieben, ist nur ihrem vierbeinigen Kollegen "Casper" zu verdanken, der sich furchtlos in die Schussbahn warf.