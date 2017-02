Mexiko will keine aus USA abgeschobenen Ausländer

Damit reagierte er auf eine neue Richtlinie des US- Heimatschutzministeriums, nach der künftig illegale Migranten beispielsweise aus Mittelamerika nach Mexiko zurückgeschickt werden können, wenn sie über Mexiko in die Vereinigten Staaten eingereist sind.

Heikle Mission für US- Außenminister Tillerson

Am Donnerstag treffen sich Mexikos Präsident Enrique Pena Nieto, Videgaray und weitere mexikanische Ressortchefs mit US- Außenminister Rex Tillerson und Heimatschutzminister John Kelly in Mexiko- Stadt zu Gesprächen. Die illegale Migration dürfte eines der wichtigsten Themen bei dem Treffen werden. Bisher arbeitet Mexiko bei der Bekämpfung der illegalen Einwanderung eng mit den USA zusammen. Die mexikanischen Behörden stoppen jedes Jahr Zehntausende Migranten aus Mittelamerika auf ihrem Weg in die Vereinigten Staaten.