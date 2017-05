Meteoroid traf Kamera von NASA- Mondsonde

Wie die Wissenschaftler jüngst auf der Website der US- Raumfahrtbehörde NASA berichteten, ist bei dem Zwischenfall die linke der zwei "Narrow Angle Cameras" an Bord des LRO von einem vermutlich 0,8 Millimeter großen Mikro- Meteoroiden getroffen worden, nahm dabei aber keinen Schaden.

Künstlerische Darstellung des "Lunar Reconnaissance Orbiter" Foto: NASA

Meteoroid prallte mit 25.000 km/h auf Kamera

"Der Meteoroid war schneller unterwegs als eine Gewehrkugel", wird der wissenschaftlicher Leiter des Kamerasystem LROC (Lunar Reconnaissance Orbiter Cameras), Mark Robinson von der Arizona State University, auf der NASA- Website zitiert. Mittels eines speziellen Computersystems errechnete man, dass der Meteoroid, der eine Dichte von 2,7 Gramm pro Kubikzentimeter hatte, mit rund 25.200 Stundenkilometern auf die Kamera geprallt sein dürfte.

Nach der Freigabe des LRO- Bildes durch die NASA hat der Planetenforscher Alex Parker vom Southwest Research Institute im US- Bundesstaat Colorado die Schwingungen der Kamera in ein Soundfile umgerechnet und auf Twitter gepostet. Die Aufnahme soll zeigen, wie es geklungen haben könnte, als der Mikro- Meteoroid die Sonde getroffen hat.

Sonde LRO umkreist den Mond seit 2009

Der LRO war am 18. Juni 2009 zusammen mit dem "Lunar Crater Observation and Sensing Satellite" (LCROSS) an Bord einer "Atlas"- Rakete auf den Weg zum Erdtrabanten geschickt worden, um die Mondoberfläche zu kartographiert und um dort mögliche Wasservorräte aufzuspüren.