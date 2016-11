Metallzylinder kracht aus heiterem Himmel auf Erde

Aus heiterem Himmel ist im Norden Myanmars ein riesiger Metallteil auf die Erde gestürzt. Wie die staatliche Zeitung "Global New Light of Myanmar" am Freitag berichtete, krachte die Metallröhre mit einer Länge von 4,5 Metern und einem Durchmesser von einem Meter auf das Gelände einer Jade- Mine in Hpakant im Bundesstaat Kachin.