Metaller erhalten 1,68 Prozent mehr Lohn

Die Gewerkschaften hatten ursprünglich eine dreiprozentige Erhöhung gefordert, im Vorjahr gab es für die 120.000 Beschäftigten der Branche um 1,5 Prozent mehr aufs Konto. Und eine Freizeitoption - also mehr Freizeit bei Verzicht auf die KV- Erhöhung. Diese wurde heuer von den Arbeitgebervertretern abgeschmettert.

Dafür konnten sich die Gewerkschaften Pro- GE und GPA mit ihrer Forderung nach einer Anrechnung der Karenzzeiten auf die Dienstzeitansprüche (Abfertigung, Jubiläumsgeld, Urlaubsanspruch, etc.) und einen Fahrkostenersatz für Lehrlinge für die Fahrt ins Internat durchsetzen.

"Erfolgreicher Abschluss"

Pro- GE- Chefverhandler Rainer Wimmer, der auch Industriesprecher der SPÖ ist, meinte nach der Verhandlungsnacht: "Wir haben einen erfolgreichen Abschluss geschafft und sind stolz darauf, dass wir eine Staffelung von bis zu zwei Prozent erreichen konnten. Es ist ein sehr faires Ergebnis, bei dem vor allem im Rahmenrecht für Frauen viel erreicht wurde." Für Co- Verhandler Rudi Wagner von der GPA ist das Ergebnis ein Beweis für die funktionierende Sozialpartnerschaft.

Für Arbeitgeber- Chefverhandler Veit Schmid- Schmidsfelden ist das Ergebnis wiederum "unter den schwierigen Rahmendingungen gerade noch vertretbar". Christian Knill, Obmann des Fachverbandes der Maschinen- und Metallwarenindustrie, ergänzte: "Es ist ein hoher Abschluss, mit dem wir die tolle Leistung unserer Mitarbeiter anerkennen." Damit sei nun das Zeitkontenmodell abbezahlt, betonte er im Hinblick auf die im heurigen Frühjahr erzielte Einigung bei einer Flexibilisierung der Arbeitszeit.

Kein " Mitternachts- Gulasch" für Verhandler

Obwohl heuer erneut das Sitzfleisch der Verhandler strapaziert wurde, gab es Verwunderung darüber, dass erstmals das gewohnte "Mitternachts- Gulasch" ausfiel. Mit der Einigung am Freitag sind die Lohnrunden in der Metallindustrie aber nicht vorbei, für die fünf weiteren Industrieverbände laufen die Verhandlungen noch. Ebenfalls am Laufen sind die KV- Gespräche für die 200.000 Beschäftigten im Metallgewerbe und die 500.000 Handelsangestellten.