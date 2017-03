Messi gesperrt! Argentinien nach 0:2 in Not

Die weiteren vier Spiele der 14. Runde der Südamerika- Quali standen in der Nacht auf Mittwoch noch aus, im ungünstigsten Fall drohte Argentinien vom dritten auf den fünften Platz zurückzufallen. Nur die ersten vier der Südamerika- Gruppe qualifizieren sich direkt für die WM. Der Fünfte hat noch im interkontinentalen Play- off gegen den Ozeanien- Vertreter die Chance auf ein Ticket für Endrunde 2018 in Russland.

Messi wegen Schiri- Beleidigung gesperrt

Messi war wenige Stunden vor der Partie vom Internationalen Fußball- Verband (FIFA) wegen der Beleidigung eines Linienrichters im vorangegangenen Quali- Spiel gegen Chile (1:0) für vier Spiele gesperrt worden. Der 29- jährige Barca- Legionär war als moralische Unterstützung mit nach La Paz gereist und musste von der Tribüne aus sehen, wie die spielerisch limitierten Bolivianer das Match bestimmten und sich viele Chancen erarbeiteten. Das Gäste taten sich dagegen in der Höhenluft sichtlich schwer.

Selbst Boliviens Präsident Evo Morales, der den Sieg im Stadion miterlebte, kritisierte die lange Sperre gegen Messi: "Meine Solidarität gilt dem besten Fußballspieler der Welt."