Messi- Doppelgänger sorgt für Polizei- Einsatz

Die Frisur, der rötliche Vollbart, der Gesichtsausdruck, dazu noch der Barca- Dress - Reza Parastesh sieht Lionel Messi in der Tat zum Verwechseln ähnlich. In seiner Heimat Iran ist Parastesh ein Star, Autogramme und Selfies von bzw. mit ihm sind höchst begehrt. Jüngst gipfelte seine fragwürdige Popularität in einem Polizei- Einsatz.