Messerstecherei in Innsbrucker Moschee

Blutige Szenen haben sich am Mittwochabend in einer Innsbrucker Moschee abgespielt. Vor der Essensausgabe entzündete sich zwischen einem Somalier und einem Afghanen plötzlich ein heftiger Streit, in dessen Folge Letzterer mit einem Messer auf seinen Widersacher zweimal einstach. Der Verdächtige ergriff danach die Flucht, konnte aber wenig später gefasst werden.