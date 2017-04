Messerstecher wollte Spuren verwischen - Festnahme

"Lösch meinen Eintrag im Gästebuch und die Überwachungsbilder, auf denen ich zu sehen bin! Ich war das gestern", herrschte der mutmaßliche Täter den Rezeptionisten des Hotels in der Laxenburger Straße Sonntagmittag an. Zum Schein willigte der Rezeptionist ein.

Wollte Spuren beseitigen

Während der Algerier seelenruhig in sein gemietetes Zimmer ging, offenbar um weitere Spuren zu verwischen, alarmierte der Angestellte die Polizei. Minuten später bereits legten ihm Beamte der WEGA die Handschellen an. Warum der Verdächtige 14 Stunden zuvor einem Marokkaner (37) das Messer in den Rücken gerammt hatte, ist unklar.

Zwei leere Wodka- Flaschen

Fest steht: Er bewohnte das Nachbarzimmer des Opfers. Im Zimmer des Marokkaners (auch der mutmaßliche Tatort) hatten die alarmierten Ermittler in der Nacht zuvor zwei geleerte Wodka- Flaschen sichergestellt. Vom Angreifer jedoch fehlte jede Spur - bis er sich quasi selbst auslieferte. Der Algerier sitzt in Haft - sein Opfer überlebte die Attacke und ist bereits auf dem Weg der Besserung.

