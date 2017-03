Messerattacke: Iraker am Wiener Gürtel getötet

Der junge Mann war mit zwei Freunden in einem Lokal am Lerchenfelder Gürtel, wo das Trio alkoholische Getränke konsumierte, bis das spätere Opfer mit dem Lokalbesitzer in Streit geriet. Mehrere Personen mischten sich in die Auseinandersetzung ein, die sich in weiterer Folge vor das Lokal verlagerte. Das Opfer und seine beiden Freunde wurden von mehreren Personen mit Gürteln, Faustschlägen und Fußtritten attackiert.

Vor diesem Lokal passierte die Bluttat. Foto: APA/Hans Punz

Schwere Stichverletzung im Rückenbereich

Im Zuge der Auseinandersetzung griff ein bislang Unbekannter den 21- Jährigen mit einem Messer an und fügte ihm eine schwere Stichverletzung im Rückenbereich zu. Der Iraker schleppte sich noch etwa 100 Meter auf dem Gehsteig davon, ehe er auf die Fahrbahn taumelte, wo eine Autofahrerin auf ihn aufmerksam wurde.

Foto: APA/Hans Punz

Mann nach Not- OP verstorben

In der Annahme, der Mann sei von einem Fahrzeug angefahren worden, habe die Frau die Einsatzkräfte verständigt, berichtete Polizeisprecher Thomas Keiblinger. Der Schwerverletzte wurde sofort medizinisch erstversorgt und umgehend in ein Spital gebracht, wo er trotz Notoperation rund eine Stunde später verstarb.

Täter auf der Flucht

Der Täter ist flüchtig und dürfte die Tatwaffe noch bei sich haben. Die Befragung der zwei Begleiter des Getöteten durch Ermittler des LKA- Wien lief am Sonntagvormittag noch. Laut Keiblinger sprachen die beiden Zeugen von rund sieben bis zehn Angreifern.

Messerattacke auch in Mariahilf

Ebenfalls in einer Messerattacke war kurz nach Mitternacht ein Streit zwischen zwei Männern in einem Sadomaso- Lokal in der Köstlergasse in Wien- Mariahilf gegipfelt. Einer der beiden, er war zum Tatzeitpunkt alkoholisiert, zog zwei Messer und fügte seinem Kontrahenten Stichverletzungen am Brustkorb und im Bereich der Beine zu. Das Opfer musste operiert werden, befand sich jedoch zu keinem Zeitpunkt in Lebensgefahr. Der 46- jährige Tatverdächtige wurde verhaftet.