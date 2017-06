Messerattacke in W: Bandenrivalität als Auslöser

Auf die Spur der vier Verdächtigen kamen die Ermittler der Außenstelle Süd des Landeskriminalamtes Wien durch Zeugenaussagen und Videoaufzeichnungen. Die Afghanen waren mit dem Opfer, einem 26- jährigen Tschetschenen, bereits in einem Zug der U1 in Streit geraten. In der U1- Station Keplerplatz stiegen sie aus, in der nahe gelegenen Raaber Bahngasse kam es dann zur Rauferei, in deren Folge einer der Verdächtigen ein Küchenmesser zückte und es dem 26- Jährigen in den Bauch rammte.

Das Quartett flüchteten zunächst, einen Tag später wurde es festgenommen. Zu den Vorwürfen äußerten sich die Verdächtigen zunächst nicht.