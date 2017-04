Messerattacke im Drogenrausch: 27- Jähriger in Haft

Wilde Szenen haben sich in der Nacht auf Sonntag in einem Lokal in Wien- Ottakring abgespielt. Ein 27- Jähriger war nach der Einnahme synthetischer Drogen ausgerastet, mit einem Messer auf einen 31 Jahre alten Gast losgegangen und hat diesen schwer verletzt. Zwar versuchte der Angreifer in seinem Drogenrausch noch, vor der Polizei zu fliehen. Die Beamten konnten ihn jedoch wenig später festnehmen. Der Verdächtige sitzt in Haft.