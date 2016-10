Messerangriff: So kämpfte der Bursch um sein Leben

Jener 15- Jährige, der am Freitag vor seiner Haustür im Wiener Bezirk Liesing brutalst von einem Unbekannten niedergestochen worden ist, hat am Wochenende seine erste Aussage gemacht. Demnach war es ihm gelungen, den maskierten Täter zu Boden zu bringen, nachdem er von diesem durch sechs Messerstiche in den Oberkörper schwer verletzt worden war. Erst dann floh der Unbekannte.