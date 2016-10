Messer im Herz: 54- Jähriger tot in Haus gefunden

Mordalarm im Kärntner Villach! Ein 54- Jähriger ist am Donnerstag tot in seinem Haus aufgefunden worden. Laut Angaben der Polizei steckte ein Messer in seinem Herzen. Das dürfte natürlich die Todesursache gewesen sein. Es gilt aber eine Informationssperre, weil die Gerichtsmedizin erst die Umstände klären muss.