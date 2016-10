Messer im Herz: 54- Jähriger richtete sich selbst

Jener 54- jährige Österreicher, der - wie berichtet - am Donnerstag mit einem Messer in der Brust tot in seiner Wohnung in Villach aufgefunden worden war, hat sich selbst getötet. Fremdverschulden liege nicht vor, wie die Überprüfung der Kriminalpolizei sowie die gerichtsmedizinische Untersuchung jetzt ergeben hat.