Merkels CDU gewinnt in Schleswig- Holstein klar

Bei der Landtagswahl im norddeutschen Bundesland Schleswig- Holstein haben die Christdemokraten (CDU) von Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel nach ersten Prognosen aus der Opposition heraus klar gewonnen. Der Urnengang in Deutschlands nördlichstem Bundesland gilt auch als wichtiger Gradmesser für die deutsche Bundestagswahl im Herbst. Am Sonntag kommender Woche wird noch in Nordrhein- Westfalen gewählt.