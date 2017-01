Merkel: "Sollten uns von ihm nicht beirren lassen"

"Ich werde mich weiter dafür einsetzen, dass die 27 Mitgliedstaaten intensiv und vor allem auch zukunftsgerichtet zusammenarbeiten," sagte Merkel und nannte als Beispiele unter anderem "wirtschaftliche Stärke", "effiziente Entscheidungsstrukturen" und "Reaktionen auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts" wie den Kampf gegen den Terrorismus, die Sicherung der Außengrenzen, die innere Sicherheit und den digitale Binnenmarkt und Arbeitsplätze. "Das sind unsere Herausforderungen", sagte die deutsche Regierungschefin.

Merkel: "Werden mit Trump- Regierung narürlich zusammenarbeiten"

Zum künftigen Verhältnis zu den USA äußerte sich Merkel zurückhaltend. "Meine Position zu den transatlantischen Fragen sind bekannt", sagte Merkel. Trump habe seinerseits nochmal seine Positionen dargelegt. "Und dann werden wir, wenn er im Amt ist (...) natürlich mit der amerikanischen Regierung zusammenarbeiten und dann schauen, welche Art von Übereinkommen wir erzielen können."

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU)

Trump: " Merkel- Asylpolitik ein schlimmer Fehler"

Vier Tage vor seiner Amtseinführung hat der designierte US- Präsident Donald Trump in einem Interview mit der "Bild" zur Flüchtlingspolitik der EU, zur NATO und zum Brexit ausführlich Stellung genommen. Während der Republikaner den EU- Ausstieg der Briten lobte, fand er für die Flüchtlingspolitik der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel harte Worte: "Es war ein sehr schlimmer Fehler, all diese Illegalen ins Land zu lassen." Trump brachte die Grenzöffnung des Jahres 2015 mit dem Berliner Weihnachtsmarkt- Anschlag in Verbindung.

Foto: APA/AFP/Sebastian Kahnert, AP

Merkel: "Mehrzahl der Syrer flieht vor Assad- Unterdrückung"

Merkel sagte, sie würde die globale Herausforderung des Anti- Terror- Kampfs "von der Frage der Flüchtlinge und von der Existenz der Flüchtlinge im Zusammenhang mit dem syrischen Bürgerkrieg deutlich trennen". "Der syrische Bürgerkrieg ist viel länger", sagte die Bundeskanzlerin. Die Mehrzahl der Syrer sei wegen des Kampfes gegen die Regierung von Präsident Baschar al- Assad oder vor der "Unterdrückung durch Assad" geflohen. "Hinzu gekommen ist der islamistische Terrorismus", sagte Merkel. "Und er beschäftigt uns alle. Aber der Bürgerkrieg als solcher war zuerst da in Syrien."

Angela Merkel mit einem Flüchtling

Steinmeier: "Trump widerspricht den Aussagen aus seinem Team"

Der deutsche Außenminister Frank- Walter Steinmeier (SPD) verwies darauf, dass Trumps Äußerungen über die NATO den Angaben des designierten amerikanischen Verteidigungsministers James Mattis bei seiner Anhörung im Kongress widersprächen. In der Anhörung hatte Mattis vor dem Versuch Moskaus gewarnt, "die NATO zu zerbrechen". "Wir müssen sehen, was daraus für die amerikanische Politik folgt", sagte Steinmeier am Montagmorgen nach einem Treffen mit NATO- Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel. Generell hätten Trumps Interview- Aussagen zu EU und NATO nicht nur in Brüssel "für Verwunderung und Aufregung gesorgt".

Deutschlands Außenminister Steinmeier

Der scheidende EU- Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, Trumps Äußerungen seien "in sich nicht schlüssig, widersprechen den Aussagen aus seinem Team, und sie werden sich so auch nicht umsetzen lassen". "Deshalb sollten wir zunächst gelassen bleiben." Schulz gestand ein, er könne verstehen, dass Trump viele Irritationen hervorrufe, weil das Interview in Form, Wortwahl und Inhalt stellenweise befremdlich wirke.

Kritik an NATO: Russland und die AfD stimmen Trump zu

Der russische Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow sagte am Montag, sein Land stimme Trumps Ansicht zu, dass die NATO "obsolet" sei. Eine solche Position vertrete Moskau seit Langem. Auch die deutsche AfD freute sich über Trumps Interview- Äußerungen. Der Berliner AfD- Fraktionschef Georg Pazderski zeigte Verständnis für dessen Enttäuschung über die NATO. Er sagte, das Verteidigungsbündnis sei reformbedürftig und von den Amerikanern abhängig. Die Europäer müssten künftig militärisch mehr liefern. Sollten sie das nicht tun, könnte die Nato für die Amerikaner tatsächlich obsolet werden.