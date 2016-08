Merkel nackt im Bett - darf DAS wirklich sein?

Nackt im Bett mit der Regierungschefin - muss das, darf das sein? Jan Böhmermann meint das offenbar, denn im Video zu seinem Rap "Blasserdünnerjunge macht sein Job" liegt er mit Angela Merkel und anderen Prominenten im Bett. Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten...

Auch den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan erwähnte Böhmermann wieder. "Ein Putsch ist antidemokratisch und falsch", erklärte der TV- Satiriker. "Ganz im Gegensatz zu dem, was nach dem Putsch in der Türkei passierte und bis heute passiert, quasi so was wie Erdogans lockere After- Putsch- Party. Alle sind eingeladen, aber er ist der einzige, der feiern darf."

" Böhmermann- Affäre" nach Schmähgedicht

Dabei blieb es dann aber. "Sie können nicht erwarten, dass ich sackdoof, feige und verklemmt Witze über die Türkei mache", betonte Böhmermann. "Sackdoof", "feige" und "verklemmt"? Das waren Worte aus seinem Gedicht "Schmähkritik", das ihm im März so viel Ärger eingehandelt hatte. Zumindest diese Anspielung musste wohl sein.

Die "Böhmermann- Affäre" hatte Deutschland wochenlang beschäftigt, nachdem der Satiriker in seiner Sendung ein Gedicht über Erdogan verlesen hatte. Der türkische Präsident forderte daraufhin die Festnahme Böhmermanns und brachte Klage wegen Präsidentenbeleidigung gegen ihn ein.