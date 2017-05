Merkel: "Müssen Schicksal selbst in Hand nehmen"

Während US- Präsident Donald Trump seine erste Auslandsreise inklusive zweier Gipfel in Brüssel und Taormina als vollen Erfolg und als "historische Woche" sieht , musste sich Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel eingestehen: "Wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in die eigene Hand nehmen." Ihr war die Enttäuschung nach dem G7- Gipfel in Italien bei einem öffentlichen Auftritt am Sonntag in München sichtlich ins Gesicht geschrieben.