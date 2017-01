Merkel kündigt "nationale Kraftanstrengung" an

Migranten aus Tunesien, Marokko und Algerien sind vor allem seit der Kölner Silvesternacht 2015 ins Visier der deutschen Fremdenpolizei geraten. Da Staatsbürger aus diesen drei Ländern kaum Chancen auf ein Bleiberecht haben, drängt Bundeskanzlerin Angela Merkel nun darauf, die drei nordafrikanischen Staaten zu sicheren Herkunftsländern zu erklären und Abschiebungen zu forcieren. Merkel kündigte am Montag in diesem Zusammenhang eine "nationale Kraftanstrengung" an.