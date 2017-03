Merkel bei Trump: Die Suche nach Gemeinsamkeiten

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ist zu ihrem ersten Treffen mit dem neuen US- Präsidenten Donald Trump in Washington eingetroffen. Die Regierungsmaschine landete am späten Donnerstagabend (Ortszeit) nach knapp acht Stunden in der US- Hauptstadt. Trump empfängt Merkel am Freitag im Weißen Haus zunächst zu einem Gespräch über die transatlantische Partnerschaft und internationale Krisen. Nachdem Trump die Kanzlerin mehrfach scharf wegen ihrer Flüchtlingspolitik kritisiert hatte, will Merkel mit ihrem Besuch die Basis für eine künftige Zusammenarbeit legen.