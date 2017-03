Mercedes- Flirt mit Vettel: "Würde zum Team passen"

Ist Vettel tatsächlich ein Kandidat, oder sind dies lediglich Psychospielchen der "Silberpfeile" kurz vor dem Saisonstart? "Es wäre fahrlässig, Sebastian nicht auf der Rechnung zu haben", stellt Wolff im Interview mit der "Stuttgarter Zeitung" klar.

Foto: AP/Francisco Seco, GEPA

Schon länger wird spekuliert, dass Neo- Pilot Valtteri Bottas, der einen Einjahresvertrag erhielt, nur ein "Platzhalter" für Sebastian Vettel bei Mercedes sei. Zudem steht nach der komplett verpatzten Saison im vergangenen Jahr eine Vertragsverlängerung des viermaligen Weltmeisters bei der "Scuderia" auf der Kippe.

Ferrari beeindruckt die Konkurrenz

Trotz allem bekräftigte Vettel zuletzt seine WM- Ambitionen mit Ferrari. "Ferrari hat in der Vergangenheit eine Menge Lektionen gelernt, die uns in der Zukunft viel stärker machen werden. Der Abstand zu Mercedes ist 2016 schon kleiner geworden - aber richtig ist auch, dass 2016 bei Ferrari nicht alles glatt gelaufen ist", so der Deutsche.

Der mit seinem Team in den Tests die Konkurrenz beeindruckte. "Der Ferrari schaut am schnellsten aus", sieht Niki Lauda den italienischen Rennstall sogar als den großen Favoriten. Reines Taktieren von Mercedes, um Unruhe bei der Konkurrenz zu stiften? Eines ist sicher: Es herrscht Hochspannung vor dem Auftaktrennen in Melbourne am Sonntag.